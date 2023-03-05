Айво Петерсон, призывавший эстонцев к восстанию на кремлевском пропагандистском канале, занимает 2 место по Ида-Вирумаа

Движение „Koos“, возглавляемое Айво Петерсоном, пошло на парламентские выборы единым списком вместе Объединенной Левой партией. Движение „Koos“ называет себя общественным движением за мир, а его лозунг - „Вместе во имя мира“. В предвыборной программе они обещает прекратить поддержку Украины, отменить санкции против России, снизить расходы на оборону (менее 1% от ВВП) и защищать традиционные ценности.

На прошлой неделе 52-летний Петерсон (урожденный Крылов) выпустил в социальных сетях пост с видеообращением на эстонском и русском языках. Он заявил, что он находится в Донецке, чтобы показать, что происходит по другую сторону линии фронта. Он обвинил эстонскую прессу в одностороннем освещении войны в Украине.

По данным Delfi за несколько дней до этого Петерсон, был в Москве. Вместе со своим коллегой по партии Олегом Ивановым он выступил на популярном кремлевском пропагандистском канале „Соловьев Live“, где заявил, что Эстония должна организовать восстание или партизанскую войну, чтобы изменить нынешнюю политику. В прошлом Петерсон, среди прочего, говорил, что россияне воюют в Украине за эстонцев.

Министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс сказал тогда в интервью Delfi, что действия Петерсона носят провокационный характер и представляют угрозу безопасности Эстонии. Этот человек, вероятно, имеет связи со спецслужбами Кремля - иначе попасть на линию фронта через Россию практически невозможно. То, что Петерсон представляет угрозу безопасности обсуждали и в правительстве.



