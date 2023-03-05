Выборы 2023
05.03.2023, 21:08

ГАЛЕРЕЯ | Вино, канапе и конфеты. Смотрите, как партии ждут результаты выборов

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Политики из разных партий собрались, чтобы вместе следить за подсчетом голосов на выборах в Рийгикогу. Фотографы Delfi посетили мероприятия политических сил. Смотрите фото!

Политики EKRE встретились в отеле Hilton.

Eesti 200 отмечает вторые парламентские выборы в Теллискиви.

Партия реформ ожидает заветное первое место в отеле Radisson.

Социал-демократы находятся рядом с реформистами, в том же здании:

Isamaa сидят в пивном баре Kochi Aidad.

Новички в политике Parempoolsed в кафе Biblioteq.

Центристы отмечают скромно, в ресторане Nero.

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