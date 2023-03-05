05.03.2023, 21:08
ГАЛЕРЕЯ | Вино, канапе и конфеты. Смотрите, как партии ждут результаты выборов(9)
Политики из разных партий собрались, чтобы вместе следить за подсчетом голосов на выборах в Рийгикогу. Фотографы Delfi посетили мероприятия политических сил. Смотрите фото!
Политики EKRE встретились в отеле Hilton.
Eesti 200 отмечает вторые парламентские выборы в Теллискиви.
Партия реформ ожидает заветное первое место в отеле Radisson.
Социал-демократы находятся рядом с реформистами, в том же здании:
Isamaa сидят в пивном баре Kochi Aidad.
Новички в политике Parempoolsed в кафе Biblioteq.
Центристы отмечают скромно, в ресторане Nero.