Музыкант Руслан Трочинский: не понимаю, как можно ехать в страну, которая раньше убивала и твоих людей. Это выглядит, как попытка обезьяны помириться с крокодилом(9)
Музыкант, лидер группы „Свята Ватра“ Руслан Трочинский прокомментировал для RusDelfi ход предвыборной кампании, а также выразил непонимание в отношении визита лидера движения Koos (баллотировались по списку партии ОЛПЭ) в Донецк.
Наблюдали ли вы за предвыборной гонкой? Может быть, что-то вас удивило?
Удивило то, что люди начинают ненавидеть друг друга. Если ты принадлежишь к другой партии, не к моей, начинается этакое — „мы не вместе!“ Это я говорю про Эстонию в общем. Также удивило, что у очень многих партий — почти одно и то же, как они хотят заманить избирателей. В то же время это импульс - все понимают, что людям нужно одно.
Это хорошо или плохо, как вам кажется?
Людям должно быть хорошо. Это самое главное, о чем не должны забывать политики. Если людям будет хорошо, значит мы выбрали правильно.
Если посмотреть на нашего соседа - Финляндию, то там даже если партия не пройдет, может пройти один человек от нее, и потом в коалиции будет не две партии, не три, а пять. Готово ли наше общество к этому? Я этого не знаю. Я как человек мира был бы раз, если бы так было. Но в то же время политики должны научиться не обвинять друг друга в том, что кто-то что-то не сделал, а оценили критическую ситуацию на сегодняшний день. После короны - война в Украине... Война может и дальше пойти, если не остановить агрессора. Самое главное - если все это поймут и объединятся, только таким образом Эстония может продолжать быть свободной и независимой страной.
Как вам кажется, может быть, на это повлияла как раз война - что люди стали более эмоциональными, появились такие полярные эмоции?
Они и до этого были такие же. Вот это вот: „Viha! Viha! Viha!“ - с приходом EKRE это все поднялось очень сильно: что любым путем буду нести пропаганду и врать - чтобы прийти к власти. Это работает на массы - те, которые не интеллектуальные, которые не понимают. Им пообещай колбасу, они скажут: так было в моей молодости, я хочу, чтобы так и было. Они забывают, что так уже не будет, они уже не молоды, и невозможно восстановить то, что казалось вам когда-то таким прекрасным. Ваши бабушки скажут вам наоборот: „Вы с ума сошли? Вы сейчас независимы. Радуйтесь! Пользуйтесь!“
Даже те люди, которые живут в Нарве, русскоязычные, вы что, хотите опять к Сталину? Вы что хотите опять, чтобы ваши дети опять были в ГУЛАГе, были убиты или репрессированы? Или вы выучите, наконец-то. эстонский язык, и будете гражданами этой страны, в которой вы находитесь? Возможность есть, нужно ей просто пользоваться.
Не шокировало ли вас, что один из кандидатов в парламент - Айво Петерсон - поехал сейчас в оккупированный Донецк, сейчас находится в России - это как вообще?
Я не знаю зачем, я ему не судья. Как человеку мне это не понять. Я даже не могу проследить ход его мысли. Ты едешь туда, к врагу, который убивал твоих в прошлом, чтобы показать: „Я хочу быть с вами другом!“ Это то же самое, если пойдет обезьяна к крокодилу и скажет: „Я хочу быть с тобой другом!“ Он ее съест. Или посмотрит, заплачет, а потом съест. И все. Дружбы никогда не будет. Будет одно порабощение. Это должны все понять на всю оставшуюся жизнь.
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