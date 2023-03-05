Музыкант Руслан Трочинский: не понимаю, как можно ехать в страну, которая раньше убивала и твоих людей. Это выглядит, как попытка обезьяны помириться с крокодилом

Наблюдали ли вы за предвыборной гонкой? Может быть, что-то вас удивило?

Удивило то, что люди начинают ненавидеть друг друга. Если ты принадлежишь к другой партии, не к моей, начинается этакое — „мы не вместе!“ Это я говорю про Эстонию в общем. Также удивило, что у очень многих партий — почти одно и то же, как они хотят заманить избирателей. В то же время это импульс - все понимают, что людям нужно одно.

Это хорошо или плохо, как вам кажется?

Людям должно быть хорошо. Это самое главное, о чем не должны забывать политики. Если людям будет хорошо, значит мы выбрали правильно.

Если посмотреть на нашего соседа - Финляндию, то там даже если партия не пройдет, может пройти один человек от нее, и потом в коалиции будет не две партии, не три, а пять. Готово ли наше общество к этому? Я этого не знаю. Я как человек мира был бы раз, если бы так было. Но в то же время политики должны научиться не обвинять друг друга в том, что кто-то что-то не сделал, а оценили критическую ситуацию на сегодняшний день. После короны - война в Украине... Война может и дальше пойти, если не остановить агрессора. Самое главное - если все это поймут и объединятся, только таким образом Эстония может продолжать быть свободной и независимой страной.

Как вам кажется, может быть, на это повлияла как раз война - что люди стали более эмоциональными, появились такие полярные эмоции?

Они и до этого были такие же. Вот это вот: „Viha! Viha! Viha!“ - с приходом EKRE это все поднялось очень сильно: что любым путем буду нести пропаганду и врать - чтобы прийти к власти. Это работает на массы - те, которые не интеллектуальные, которые не понимают. Им пообещай колбасу, они скажут: так было в моей молодости, я хочу, чтобы так и было. Они забывают, что так уже не будет, они уже не молоды, и невозможно восстановить то, что казалось вам когда-то таким прекрасным. Ваши бабушки скажут вам наоборот: „Вы с ума сошли? Вы сейчас независимы. Радуйтесь! Пользуйтесь!“