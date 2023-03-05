Урмас Паэт: единственная партия, с которой мы не будем создавать коалицию - это EKRE. Все остальные возможности открыты

На какой результат настраивалась Партия реформ - сколько процентов бы вас устроило на этих выборах?

У нас в принципе таких целей нет — по процентам. Конечно, мы надеемся, что, во-первых, мы выиграем, получим больше всех мест в парламенте, и что тогда, во-вторых, будет возможно создать такое правительство, где можно было бы обеспечить исполнение наших программных обещаний.

Есть ли какие-то идеальные кандидаты для коалиции среди партий?

Как уже говорила наша председатель, единственная партия, с которой мы не будем создавать коалицию, это EKRE. Все остальные возможности открыты, это тоже будет зависеть о того, какая будет математика в новом парламенте — чтобы действительно следующее правительство было бы создано на сильной основе.

Мы с вами виделись некоторое время назад на встрече с Евродепутатами, вы говорили, что еще не приняли решение, пойдете ли в парламент. Приняли ли вы такое решение сейчас?

Как я уже несколько раз говорил, если будет возможность работать во внешней политике и политике безопасности, например, на уровне правительства, то это возможно.

Следить за ходом выборов в Рийгикогу можно ЗДЕСЬ.