Сборная Латвии стала третьей на этапе Кубка мира по биатлону, Эстония до финиша не добралась

Победителями сингл-микста на этапе Кубка мира в Нове-Место стала Норвегия в составе Марте Ульсбю-Ройселанн и Ветле Шостада Кристиансена (использовали 7 дополнительных патронов).

Сборная Швейцарии (Эми Басерга, Никлас Хартвег) финишировала второй (0 штрафных кругов + 10 дополнительных патронов; +17,6 секунды).

Команда Латвии (Байба Бендика, Андрей Расторгуев) заняла третье место (0+9; +29,5). Причем, перед последней сменой Расторгуев был лишь восьмым, но сумел точно отстрелять лежа и использовал лишь два дополнительных патрона при стрельбе стоя.

Эстонский дуэт Туули Томингас - Кристо Сиймер все время был в числе последних. И Томингас, и Сиймер зашли на два штрафных круга, а потом их по трассе обогнали лидеры, поэтому пришлось сойти с дистанции.

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