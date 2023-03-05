Сборная Латвии стала третьей на этапе Кубка мира по биатлону, Эстония до финиша не добралась
На этапе Кубка мира по биатлону в чешском Нове-Место-на-Мораве индивидуальную смешанную эстафету выиграла сборная Норвегии. Третьей стала сборная Латвии, а сборная Эстонии до финиша не добралась. Сообщает „ERR“.
Победителями сингл-микста на этапе Кубка мира в Нове-Место стала Норвегия в составе Марте Ульсбю-Ройселанн и Ветле Шостада Кристиансена (использовали 7 дополнительных патронов).
Сборная Швейцарии (Эми Басерга, Никлас Хартвег) финишировала второй (0 штрафных кругов + 10 дополнительных патронов; +17,6 секунды).
Команда Латвии (Байба Бендика, Андрей Расторгуев) заняла третье место (0+9; +29,5). Причем, перед последней сменой Расторгуев был лишь восьмым, но сумел точно отстрелять лежа и использовал лишь два дополнительных патрона при стрельбе стоя.
Эстонский дуэт Туули Томингас - Кристо Сиймер все время был в числе последних. И Томингас, и Сиймер зашли на два штрафных круга, а потом их по трассе обогнали лидеры, поэтому пришлось сойти с дистанции.