Кто кому сделает предложение? Заветное число - 54. Именно столько мест нужно для управления страной(6)
Трудно ли Кайе Каллас будет найти партнеров для создания коалиции, несмотря на ее победу на выборах? Сможет ли трио, состоящее из EKRE, Центристской партии и Isamaa, получить необходимое количество голосов?
Для математического большинства в Рийгикогу достаточно 51 места, но для реального управления коалиция должна набрать 54. „Можно писать сколько угодно уравнений, но в эстонской политике в сумме должно быть не менее 53 мест“, - сказал спикер Рийгикогу Юри Ратас (Центристская партия) в интервью Delfi.
В Партии реформ также ведутся разговоры о создании коалиции с 53 местами, если это будет необходимо, но только в чрезвычайной ситуации. Именно поэтому мы обозначили критерии для безопасного большинства: количество мест в Рийгикогу у жизнеспособной коалиции - 54.
Речь идет не только о голосовании на пленарных заседаниях, на которое могут повлиять пропуски, болезнь и поездки. Ратас также объяснил, что, во-первых, члены правящей коалиции в Рийгикогу, не могут одновременно быть членами постоянных комитетов, за исключением комитета по делам ЕС. Это означает, что, не имея решающего большинства в палате, коалиция может быть вынуждена выбирать, в каком комитете она окажется в меньшинстве по сравнению с оппозицией.
До сих пор в симуляции от организации SA Liberaalne Kodanik для прогнозирования жизнеспособности коалиций использовались совокупные рейтинги последних четырех недель от Norstat и MTÜ Ühiskonnauuringute Instituut. По мере поступления результатов выборов симуляция начнет учитывать реально отданные голоса и эти изменения будут отражены в результате.