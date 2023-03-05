Новости Эстонии
05.03.2023, 17:27

Кто кому сделает предложение? Заветное число - 54. Именно столько мест нужно для управления страной

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Согласно опросам, наилучшие шансы получить 54 места у Партии реформ и Центристской партии.
Согласно опросам, наилучшие шансы получить 54 места у Партии реформ и Центристской партии.
ФОТО: Kiur Kaasik | Delfi Meedia

Трудно ли Кайе Каллас будет найти партнеров для создания коалиции, несмотря на ее победу на выборах? Сможет ли трио, состоящее из EKRE, Центристской партии и Isamaa, получить необходимое количество голосов?

Для математического большинства в Рийгикогу достаточно 51 места, но для реального управления коалиция должна набрать 54. „Можно писать сколько угодно уравнений, но в эстонской политике в сумме должно быть не менее 53 мест“, - сказал спикер Рийгикогу Юри Ратас (Центристская партия) в интервью Delfi.

В Партии реформ также ведутся разговоры о создании коалиции с 53 местами, если это будет необходимо, но только в чрезвычайной ситуации. Именно поэтому мы обозначили критерии для безопасного большинства: количество мест в Рийгикогу у жизнеспособной коалиции - 54.

Речь идет не только о голосовании на пленарных заседаниях, на которое могут повлиять пропуски, болезнь и поездки. Ратас также объяснил, что, во-первых, члены правящей коалиции в Рийгикогу, не могут одновременно быть членами постоянных комитетов, за исключением комитета по делам ЕС. Это означает, что, не имея решающего большинства в палате, коалиция может быть вынуждена выбирать, в каком комитете она окажется в меньшинстве по сравнению с оппозицией.

До сих пор в симуляции от организации SA Liberaalne Kodanik для прогнозирования жизнеспособности коалиций использовались совокупные рейтинги последних четырех недель от Norstat и MTÜ Ühiskonnauuringute Instituut. По мере поступления результатов выборов симуляция начнет учитывать реально отданные голоса и эти изменения будут отражены в результате.

Три потенциальные комбинации политических сил, которые смогут получить 54 места, согласно прогнозам до первых результатов выборов.

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