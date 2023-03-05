05.03.2023, 17:47
Старейшей избирательнице на участке в Тарту сегодня исполнилось 97 лет(1)
ФОТО: | Delfi Meedia
„Сэр, пожалуйста, подойдите сюда, этот стол только что освободился. А вы, мадам, можете присесть здесь“. Председатель избирательной комиссии в торговом центре Lõunakeskus Вирге Нуммерт руководит процессом. Благодаря умелому управлению здесь нет длинных очередей, и все знают, куда идти.
Мы прибываем на избирательный участок как раз в тот момент, когда, вероятно, самый ценный избиратель в округе, 97-летняя Марта Райзма, опускает свой бюллетень в урну. Это особенный день, поскольку сегодня она также празднует свой день рождения. Она пришла в отделение со своей внучкой, и как только необходимые формальности будут завершены, они вернуться домой и сядут за праздничный стол.