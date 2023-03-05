Новости Эстонии
05.03.2023, 17:47

Старейшей избирательнице на участке в Тарту сегодня исполнилось 97 лет

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В день голосования на избирательном участке в торговом центре Lõunakeskus очень людно. Член избирательной комиссии Кен Кивитар объясняет человеку, получившему бюллетень, где голосовать. Его коллеги Евгения Полковникова и Астрид Хансен делают то же самое.
В день голосования на избирательном участке в торговом центре Lõunakeskus очень людно. Член избирательной комиссии Кен Кивитар объясняет человеку, получившему бюллетень, где голосовать. Его коллеги Евгения Полковникова и Астрид Хансен делают то же самое.
ФОТО: Anni Õnneleid | Delfi Meedia

„Сэр, пожалуйста, подойдите сюда, этот стол только что освободился. А вы, мадам, можете присесть здесь“. Председатель избирательной комиссии в торговом центре Lõunakeskus Вирге Нуммерт руководит процессом. Благодаря умелому управлению здесь нет длинных очередей, и все знают, куда идти.

Мы прибываем на избирательный участок как раз в тот момент, когда, вероятно, самый ценный избиратель в округе, 97-летняя Марта Райзма, опускает свой бюллетень в урну. Это особенный день, поскольку сегодня она также празднует свой день рождения. Она пришла в отделение со своей внучкой, и как только необходимые формальности будут завершены, они вернуться домой и сядут за праздничный стол.

„Это больше для детей, но и самой приятно тортик съесть. Конечно, сейчас эти два события совпали, но выборы всегда были важным событием. Мне нравится быть там в день выборов, к тому же Lõunakeskus расположен в подходящем месте“, - рассказывает мадам Райзма.

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