Франция одержала победу в смешанной эстафете на Кубке мира по биатлону, Эстония заняла 11 - е место

Франция (Лу Жанмонно, Каролин Коломбо, Эрик Перро, Фабьен Клод) 1:06.32,3 (7 промахов) одержала победу смешанной эстафете на этапе Кубка мира по биатлону в Нове-Место.

Вторыми финишировала сборная Швеции (Анна Магнуссон, Ханна Оберг, Мартин Понсилуома, Себастьян Самуэльссон) +33,6 (18 промахов), а третьими финишировали норвежцы (Каролине Кноттен, Ингрид Ланмарк Тандревольд, Йоханнес Дале, Эндре Стремсхайм) +38,3 (16 промахов)

Эстония заняла 11 - е место, допустив 12 промахов (+3,47,1). Сюзан Кюльм закончила эстафету на десятой позиции, и хотя Йоханна Талихярм и Кристо Сиймер удалось сохранить десятую строчку, К сожалению, Райдо Рянкель пошел на штрафной круг в последней смене и финишировал на 11 -м месте.

Норвежские братья Бё отсутствовали в составе Норвегии, а Эстонии пришлось обойтись без Рене Захкна. Все трое сдали положительный тест на коронавирус.

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