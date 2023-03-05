ВИДЕООПРОС | Избиратели ждут снижения цен, повышение пенсий и чтобы политики привели в порядок Эстонию

„Я хочу, чтобы Эстония процветала, чтобы политики думали о народе Эстонии. Я надеюсь, что мой голос сейчас засчитается. Если новое правительство будет, жду снижения цен и чтобы политики привели в порядок Эстонию и немножко задумались о народе тоже.

„Живем неплохо. Главное, чтобы хуже не было“.

„Если бы получилось так, чтобы правительство было новым, действительно свежим, тогда хочется, чтобы пошли изменения в лучшую сторону в нашей стране. Новое правительство нужно, как глоток свежего воздуха“.

„Я жду от выборов разумной уравновешенной политики. Чтобы у нас соблюдалось равновесие между внутренними и внешними интересами. И чтобы у нас, конечно же, сохранился мир, чтобы мы могли дальше спокойно работать и чтобы внутри страны было согласие и взаимопонимание“.

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