Выборы в Эстонии: изменит ли расстановку сил война в Украине

Тем не менее в преддверии выборов на фоне активной рекламной кампании поддержка правопопулистов вновь пошла вверх. Опрос социологической службы Norstat и НКО Ühiskonnauuringute Instituut показал, что по суммарным результатам за последние четыре недели поддержка EKRE составила 22,7%, а реформистов - 28,3%. При этом, по информации эстонского медиаконцерна Postimees, за неделю с 21 по 27 февраля EKRE даже незначительно опередила Партию реформ. В то же время исследование другой социологической фирмы, проведенное спустя всего несколько дней после опроса Norstat, дало совершенно иные результаты, продемонстрировав резкое падение поддержки правопопулистов.

Позже он заявил, что не поддерживает ни Украину, ни Россию и выступает „за мир“, а отдельные партийные деятели, например баллотирующийся в Рийгикогу Варро Вооглайд призывали улучшить отношения с РФ. При этом лидер партии EKRE Мартин Хельме - сын Хельме-старшего - последовательно выступает против поставок оружия Украине. Недавно он обвинил главнокомандующего Силами обороны Мартина Херема в том, что Эстония подорвала собственную обороноспособность, передав Киеву свое оружие и боеприпасы. По оценкам аналитиков, атака на Силы обороны стоила партии нескольких процентных пунктов.

Привлечь на свою сторону критически настроенный по отношению к власти электорат EKRE пытались и с помощью скандальных высказываний на внешнеполитические темы, однако не всегда это находило отклик у потенциальных избирателей. Волну возмущения вызвало заявление основателя партии и экс-главы МВД Марта Хельме об украинских беженцах , сделанное еще в первые месяцы полномасштабного вторжения. Хельме тогда утверждал, что украинки якобы могут распространить в Эстонии ВИЧ и заподозрил бежавших от войны женщин в занятиях проституцией.

Серьезные экономические вызовы, с которыми правительство Каллас столкнулось из-за войны, стали очевидны еще осенью прошлого года. Тогда в Эстонии была зафиксирована самая высокая инфляция по ЕС - 24,1%. Местные жители столкнулись с особенно резким скачком цен на электроэнергию. Воспользовавшись растущим недовольством, правопопулисты пообещали снизить стоимость электричества до трех центов за киловатт-час - и рейтинг EKRE тут же взлетел до 27,5%. Правда, как только цены на энергию пошли вниз, начала снижаться и поддержка этой партии.

Необычными на нынешних выборах могут оказаться и результаты Центристской партии - крупнейшей политической силы, которая традиционно пользовалась самой большой поддержкой русскоязычного населения. В этот раз ее рейтинг, по результатам разных опросов, оценивается в 16-19%. В Ида-Вирумаа - преимущественно русскоязычном регионе на северо-востоке Эстонии - она по-прежнему остается самой влиятельной силой, но если в лучшие времена ее поддерживали до 80% неэстонцев, то теперь эта поддержка снизилась до 50%.

Вместе с тем ситуация развивается очень динамично и конечный результат партии на выборах станет известен только после подсчета бюллетеней.

В феврале издание Politico , ссылаясь на попавшие в его распоряжение внутренние документы ЧВК, сообщило, что Пригожин планировал вмешаться в политическую систему Эстонии в 2019 году и поддержать местных правопопулистов перед выборами в Европейский парламент. В EKRE связи с ЧВК отрицают, тогда как владелец ЧВК „Вагнер“ заявил, что „долгое время“ сотрудничал с Мартом Хельме „в рамках антизападной стратегии“. Независимо от правдивости этой информации именно в ней аналитик видит возможную причину резкого падения рейтинга EKRE. Расхождение результатов Kantar Emor с данными других опросов Воог объясняет временем их проведения - по его оценке, скандал не имел никакого эффекта на начальном этапе, однако вероятно начал сказываться после публикации Пригожина, то есть уже после того, как другие социологические службы завершили свои опросы.

По данным опроса социологической службы Kantar Emor , проводившегося с 28 февраля по 2 марта по заказу Эстонского национального телерадиовещания ERR, самой влиятельной политической силой осталась Партия реформ, за которую готовы проголосовать 29% опрошенных, а самым популярным кандидатом на пост премьера - Кая Каллас. Ее готовы поддержать 40% респондентов. При этом рейтинг EKRE упал до 14,3%, в результате чего партия опустилась на четвертое место. Эксперт Kantar Emor Айвар Воог связывает это с вспыхнувшим незадолго до выборов скандалом вокруг возможных контактов эстонских правопопулистов со структурами владельца ЧВК „Вагнер“ Евгения Пригожина .

Долгие годы центристы позиционировали себя защитниками интересов русскоязычных жителей, в том числе выступая за сохранение русских школ и возможности обучаться на русском языке. После того, как в конце прошлого года Рийгикогу принял закон, который позволит перейти на эстонский язык обучения, этот вопрос был закрыт. Сейчас на северо-востоке растет поддержка молодой либеральной партии Eesti 200, активно продвигающей идею единой школы, в которой русскоязычные и эстонцы будут учиться вместе.

По данным социологической службы Kantar Emor, в Ида-Вирумаа Eesti 200 вышла на второе место по популярности и набирает 16 процентных пунктов. Причем среди живущих там русскоязычных ее готовы поддержать 11%. В то же время по стране поддержка Eesti 200, по разным опросам, колеблется от 9,5% до 15%. По прогнозам, избирательный порог также преодолеют консерваторы из Isamaa (“Отечество“) (7,1-8,6%) и социал-демократы (7,4-11,4%).

Прокремлевские кандидаты и русскоязычное население

Вопреки репутации „партии русских“, центристы с самого начала полномасштабного вторжения резко осудили войну, в том числе это сделали многие их русскоязычные представители - хотя и с некоторыми оговорками. Сторонники риторики Кремля - например, популярный на северо-востоке политик Михаил Стальнухин, обвинивший эстонские власти в „фашизме“ и „нацизме“ за перенос советских памятников, - были изгнаны из партии. Стальнухин в ответ решил баллотироваться в Рийгикогу как независимый кандидат и, по прогнозам, может оттянуть на себя часть протестно настроенных избирателей. Вопрос о том, сможет ли он пройти в парламент, остается открытым. Пока что за всю историю проведения выборов в Рийгикогу ни одному из одиночных кандидатов не удавалось получить мандат.

О необходимости „дружить с Россией“ заявляет другой откровенно симпатизирующий Кремлю кандидат, выдвинувшийся от консервативно-популистского движения Koos (“Вместе“) и Объединенной левой партии Эстонии. Айво Петерсон (урожденный Крылов) в конце февраля отправился в оккупированный российскими войсками Донецк, чтобы „показать своим избирателям другую сторону войны“, где и остается до сих пор. В МВД Эстонии заявили, что Петерсон представляет угрозу безопасности.

Если в целом по стране прокремлевские силы набирают лишь около одного процента, то в Ида-Вирумаа за Стальнухина, Koos и ОЛПЭ готовы проголосовать 10% опрошенных, родным языком которых является русский, свидетельствуют данные Kantor Emor. Какой процент граждан проголосует за них в итоге, и чем завершится борьба Партии реформ с правопопулистами, станет известно по итогам выборов в ночь с 5 на 6 марта.

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