К полудню на выборах в Рийгикогу проголосовало 52,4 % избирателей

Сегодня 405 избирательных участков по всей Эстонии будут открыты до 20:00. Избиратель может проголосовать на любом участке в пределах своего избирательного округа по месту жительства. Больше информации об избирательных участках можно найти в картографическом приложении по адресу jsk.valimised.ee. Для того, чтобы проголосовать, необходимо иметь при себе удостоверение личности. Проголосовать электронно больше нельзя. Но в день выборов можно изменить отданный на электронном голосовании голос, проголосовав на избирательном участке посредством избирательного бюллетеня.

Если по связанной со здоровьем или другой уважительной причине избирателю тяжело прийти для голосования на избирательный участок, то он может ходатайствовать о голосовании на дому. Для этого необходимо предоставить ходатайство в местное самоуправление. Сегодня это еще можно сделать, позвонив по указанному самоуправлением телефонному номеру до 14:00.

Начиная с этих выборов в Рийгикогу применяется новая методика расчета участия в голосовании. Ранее при расчетах учитывались все проживающие в Эстонии избиратели, но из постоянно проживающих за рубежом – лишь те, кто действительно принял участие в голосовании. Теперь будут учитываться все проживающие за границей избиратели, в том числе и те, кто не принимает участия в выборах. Проживающих за рубежом избирателей много (порядка 84 000), но их активность участия в голосовании – низкая (на предыдущих выборах порядка 8 %). По этой причине с применением новой методики общий показатель активности избирателей сократится. По старой методике активность избирателей на выборах в 2019 году составила 63,7 %, по новой методике – около 58 %.

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