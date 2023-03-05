СЕГОДНЯ | Новый главный тренер „Левадии“ дебютирует в чемпионате Эстонии против главного неудачника прошлого сезона

Оба клуба начинают новый сезон под руководством нового тренера. В то время как испанский тренер „Левадии“ Курро Торрес дебютирует в чемпионате Эстонии, то главный тренер „Вапруса“ Игорь Принс знаком с лигой давно и является легендой „Левадии“ (в качестве игрока, в качестве помощника тренера или главного тренера). Под его руководством „Левадия“ дважды становилась чемпионом Эстонии.

Таллиннская „Левадия“ потерпела кардинальное перестроение, помимо испанского тренерского штаба, клуб пополнился радом новичков, которые вместе с „Флорой“ являются главными фаворитами нового сезона.

В прошлом сезоне пярнуский „Вапрус“ по итогам сезона занял последнее место, но не покинул высшую лигу из-за финансовых проблем у „Легиона“.

В прошлом году „Вапрус“ не заработал ни одного очка в противостоянии с таллиннским клубом. Пярнуский клуб был близок к победе в октябре прошлого сезона, когда выигрывали со счетом 2:0, но в итоге проиграли 2:3.

Главный тренер „Левадии“ Курро Торрес прокомментировал предстоящую встречу так: „Команда провел хорошую подготовку в Турции и готова к первой игре сезона. „Левадия“ всегда ставит перед собой самые высокие цели. Вместе со всеми сторонниками и зрителями мы сможем их реализовать. Обязательно приходите на стадион! „.

Подробнее о новом сезоне в высшей лиги, можно прочитать тут.

Прямая трансляция матча начнется в 16:00, на канале ETV2.

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