ФОТО | „Левадия“ начала новый сезон с сенсационной ничьей против аутсайдера прошлого сезона

„Левадия“, занявшая в прошлом сезоне второе место, начала первый матч нового сезона агрессивно, но в первые полчаса самые опасные моменты фаворита были связаны со стандартными положениями. Первый удар в створ удалось нанести только за три минуты до перерыва. Затем свои шансы получил и „Вапрус“, но Карл Андре Валлнер показал чудеса реакции и спас команду.

После перерыва игра продолжилась по тому же сценарию. „Левадия“ значительно больше контролировала мяч и заработала несколько угловых, однако подопечные Курро Торреса не смогли создать 100-процентно опасных моментов. Лишь в последние десять минут, когда записному претенденту на чемпионство нужно было спасать матч, давление на ворота соперника действительно стало серьезным.

После матча испанец Курро Торрес, который совсем недавно принял бразды правления „Левадией“, по понятным причинам был расстроен. „Это была худшая игра за все время моего пребывания здесь, — сказал Торрес, добавив, что в товарищеских матчах дела обстояли заметно лучше. — Мы не можем быть довольны. Перед сезоном дела обстояли лучше. Команда молодая, нам нужно развиваться и становиться лучше“.

В следующем туре „Левадия“ сыграет в гостях против городской команды „Пайде“, матч состоится в среду, 8 марта, в 18:00.

До матча:

Оба клуба начинают новый сезон под руководством нового тренера. В то время как испанский тренер „Левадии“ Курро Торрес дебютирует в чемпионате Эстонии, главный тренер „Вапруса“ Игорь Принс знаком с лигой давно и является легендой „Левадии“ (в качестве игрока, в качестве помощника тренера или главного тренера). Под его руководством „Левадия“ дважды становилась чемпионом Эстонии.

Таллиннская „Левадия“ претерпела кардинальную перестройку, помимо испанского тренерского штаба клуб пополнился рядом новичков. Наряду с „Флорой“, „Левадия“ является одним из главных фаворитов нового сезона.

В прошлом сезоне пярнуский „Вапрус“ занял итоговое последнее место, но не покинул высшую лигу из-за финансовых проблем у „Легиона“.