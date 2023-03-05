В предварительном голосовании приняло участие 47,3 % избирателей(7)
В субботу в 20:00 закончилось электронное голосование и предварительное голосование на избирательных участках. За шесть дней на выборах в Рийгикогу проголосовали 456 860 избирателей, что составляет 47,3 % от общего числа избирателей.
По состоянию на 20:00 электронным путем проголосовали 313 514 человек, на избирательных участках – 143 346 человек. Наиболее активными были избиратели уезда Хийу, здесь проголосовало 57,7 % избирателей. В Таллинне проголосовало 54,3 %, в Тарту – 57,5 % избирателей.
В 2019 году в период предварительного и электронного голосования проголосовали 346 409 избирателей, из них 99 177 человек проголосовали посредством избирательного бюллетеня и 247 232 – электронным путем.
Окончательное количество отданных электронным путем голосов станет известно в воскресенье поздно вечером, так как после закрытия избирательных участков будет проведен учет проголосовавших дважды. Отданный на электронном голосовании голос можно будет изменить и в воскресенье, проголосовав на избирательном участке посредством избирательного бюллетеня. Если избиратель использовал оба способа голосования, то учитываться будет только голос, отданный на избирательном участке при помощи избирательного бюллетеня.
Сегодня – день выборов. 405 избирательных участков по всей Эстонии открыты с 9:00 до 20:00. Избиратель больше не привязан к одному избирательному участку и может сам выбрать для голосования избирательный участок в своем избирательном округе. Больше информации об избирательных участках можно найти в картографическом приложении по адресу jsk.valimised.ee.
Начиная с этих выборов в Рийгикогу применяется новая методика расчета участия в голосовании. Ранее при расчетах учитывались все проживающие в Эстонии избиратели, но из постоянно проживающих за рубежом – лишь те, кто действительно принял участие в голосовании. Теперь будут учитываться все проживающие за границей избиратели, в том числе и те, кто не принимает участия в выборах. Проживающих за рубежом избирателей много (порядка 84 000), но их активность участия в голосовании – низкая (на предыдущих выборах порядка 8 %). По этой причине с применением новой методики общий показатель активности избирателей сократится. По старой методике активность избирателей на выборах в 2019 году составила 63,7 %, по новой методике – около 58 %.
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