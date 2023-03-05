В предварительном голосовании приняло участие 47,3 % избирателей

По состоянию на 20:00 электронным путем проголосовали 313 514 человек, на избирательных участках – 143 346 человек. Наиболее активными были избиратели уезда Хийу, здесь проголосовало 57,7 % избирателей. В Таллинне проголосовало 54,3 %, в Тарту – 57,5 % избирателей.

В 2019 году в период предварительного и электронного голосования проголосовали 346 409 избирателей, из них 99 177 человек проголосовали посредством избирательного бюллетеня и 247 232 – электронным путем.

Окончательное количество отданных электронным путем голосов станет известно в воскресенье поздно вечером, так как после закрытия избирательных участков будет проведен учет проголосовавших дважды. Отданный на электронном голосовании голос можно будет изменить и в воскресенье, проголосовав на избирательном участке посредством избирательного бюллетеня. Если избиратель использовал оба способа голосования, то учитываться будет только голос, отданный на избирательном участке при помощи избирательного бюллетеня.

Сегодня – день выборов. 405 избирательных участков по всей Эстонии открыты с 9:00 до 20:00. Избиратель больше не привязан к одному избирательному участку и может сам выбрать для голосования избирательный участок в своем избирательном округе. Больше информации об избирательных участках можно найти в картографическом приложении по адресу jsk.valimised.ee .