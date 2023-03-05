05.03.2023, 11:06
Ящики ломятся от рекламы, а на участках пусто. В чем причины низкой избирательной активности в Ида-Вирумаа?(59)
ФОТО: | Delfi Meedia
Находящаяся под Нарвой деревня с 500 жителями хотела бы, чтобы на выборах баллотировалось больше местных кандидатов и чтобы они больше общались с местными жителями напрямую. Даже скандальный Михаил Стальнухин так и не съездил туда пообщаться с народом.
Какая предвыборная пропаганда развернута в Ида-Вирумаа! „Вслед за кошачьим кормом протискиваются отечественники, после гигиенических прокладок спасают Эстонию, лучшие выгодные предложения Lidl поддерживают Эстонию в надежных руках, и дальше в том же духе. В следующее мгновение меня вырывают из удушающих рук, но затем обещающие быть за нас возвращают меня обратно“, - вот так в газете „Северное побережье“ описала свой опыт с предвыборной пропагандой в уезде поэтесса Вирве Осила.