Начальник вокзала в Греции взял на себя ответственность за железнодорожную аварию, в результате которой погибли десятки человек

Греческий телеканал ERT пишет, что 59-летнему мужчине грозит пожизненное заключение, если его признают виновным.

Адвокат подозреваемого, Стефанос Панцарцидис, подчеркнул, что несколько других факторов также сыграли решающую роль в аварии, и что его клиент взял на себя лишь свою долю общей ответственности. Так, выяснилось, что начальник станции был назначен на свою должность всего 40 дней назад.

Местные СМИ пишут, что уголовные дела могут быть возбуждены и в отношении членов руководства Hellenic Train. Как сообщает ERT, в пятницу в здании вокзала „Лариса“ был изъят ряд аудиофайлов, документов и других доказательств, которые могут помочь в выяснении деталей дела и привлечении к ответственности лиц, виновных в аварии.

Кроме того, 1 марта подал в отставку министр транспорта Греции Костас Караманлис. В своем заявлении он отметил, что его решение обусловлено чувством долга, уважением к памяти погибших и желанием „взять на себя ответственность за вечные ошибки греческого государства и политической системы“.

Пассажирский и грузовой поезд, которые столкнулись рано утром в среду в Греции, предположительно, ехали по одним и тем же путям на протяжении нескольких километров, прежде чем столкнулись. После столкновения загорелись первые вагоны пассажирского поезда. Всего в поезде находились 342 пассажира и десять членов экипажа.