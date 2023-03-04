04.03.2023, 20:51
ОНЛАЙН | Выборы-2023! Голосование закончилось, ждем первых результатов и подводим итоги с кандидатами в парламент(5)
Все события главного дня четырехлетия в одной статье
В ночь на понедельник станет известно, кто одержал победу на выборах в Рийгикогу. Cледим за подсчетом голосов и общаемся с политиками в онлайн-блоге RusDelfi!
Голосование на выборах в парламент закончилось. Начинается подсчет голосов. За ситуацией в режиме реального времени можно следить на RusDelfi - здесь.
Как проходит день, который определит судьбу страны на ближайшие четыре года - смотрите в нашем онлайн-блоге. (при необходимости обновите страницу)