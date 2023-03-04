За рубежом
04.03.2023, 18:11

Президент Европарламента: переговоры о членстве Украины в ЕС могут начаться в этом году

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Euroopa Liit
Euroopa Liit
ФОТО: Shutterstock

По словам президента Европарламента Роберты Метсола, переговоры о вступлении Украины в Евросоюз могут начаться уже в этом году, пишет rus.err.ee.

„Я надеюсь, что переговоры о вступлении могут начаться в этом году, будущее Украины - в Европейском союзе“, - сказала Метсола в субботу во время визита во Львов.

Брюссель официально предоставил Украине статус страны-кандидата в июне прошлого года, через четыре месяца после начала полномасштабного российского вторжения, однако процесс присоединения к Европейскому союзу обычно занимает несколько лет.

Окончательное решение зависит от правительств стран-членов Европейского союза, некоторые из которых скептически относятся к тому, что Украина может быстро оправиться от войны и провести необходимые демократические и антикоррупционные реформы, необходимые для членства.

Однако Метсола, которая встречалась во Львове с президентом Украины Владимиром Зеленским и спикером украинского парламента Русланом Стефанчуком, настроена оптимистично.

„Меня впечатляют темпы, с которыми Верховная Рада и правительство Украины продвигаются вперед по пути к членству в Европейском Союзе“, — отметила Метсола.

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