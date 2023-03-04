В Госдуме посоветовали российским компаниям закупаться ПВО для защиты от украинских дронов

„Есть достаточно недорогие средства борьбы с беспилотными летательными аппаратами, которые каждая уважающая себя корпорация может закупить и поставить на свои объекты“, — пояснил депутат.

Картаполов считает, что ВСУ и НАТО примерно знают расположение российских средств ПВО, значит „вполне возможно запустить беспилотник по маршруту, чтобы он прошел не только огибая рельеф, но и обходя эти же районы противовоздушной обороны“.

По словам парламентария, с учетом размеров страны „всегда найдется лазейка“, через которую на территорию РФ сможет залететь ударный беспилотник, поэтому самостоятельные закупки ПВО бизнесом внесут вклад в общую безопасность, позволят защитить нефтебазы, газораспределительные станции, электростанции, мосты, путепроводы и заводы. Средства ПВО пригодятся и после войны — „для противодействия террористам“, добавил Картаполов.