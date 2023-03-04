Норвежец победил в гонке преследования на этапе Кубка мира, Рене Цахкна - 27-й

В чешском Нове-Место-на-Мораве состоялась мужская гонка преследования в рамках седьмого этапа Кубка мира по биатлону. Победителем гонки стал лидер общего зачёта Кубка мира норвежец Йоханнес Бё 31.25,1 (2 промаха).

Вторым стал еще один норвежский биатлонист Тарьей Бё +34,6 секунды (1). Третьим финишировал швед Мартин Понсилуома +1.11,0 (5).

Рене Захна, стартовавший с 19-го места, в первом круге допустил два промоха, с которыми неожиданно попал в середину четвертого десятка. Однако в следующих трех кругах к сумме прибавился всего один промах, так что 28-летняя Захна оказался на 27-м месте (3; +3,32,4). Среди других эстонцев Райдо Рянкель был 44-м (+4,53,1), а Кристо Сиймер— 50-м (5; +5,13,6).

Женские соревнования:

В женской гонке преследования в рамках седьмого этапа Кубка мира по биатлону. Победительницей стала норвежка Марте Рёйселанд.

Рёйселанд прошла дистанцию за 29.22,7 (1 промах). Второе место заняла норвежка Ингрид Ландмарк Тандреволд +2,2 секунды (1). Третье место у француженки Анаис Шевалье-Буше +15,3 (0).

Туули Томингас, стартовавшая под 38-м номером, до последнего выстрела все еще находилась в середине третьего десятка, но, к сожалению, на последнем круге эстонка промахнулась и завершила гонку на 38-м месте (3; +3,25,3).

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegramили Instagram.