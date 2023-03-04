04.03.2023, 15:58
В прошлом году в Финляндии было выявлено в рекордное число случаев заражения гонореей
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В прошлом году в Финляндии было выявлено рекордное количество случаев заражения гонореей – 960. Обычно в год регистрируют 500-600 случаев, пишет Yle.fi.
Сифилис – четвертое по распространенности заболевание, передающееся половым путем, в Финляндии, и в последние годы число заражений растет. Рост отчасти объясняется тем, что инфекция может протекать бессимптомно или малосимптомно.
По словам Туулы Ханнила-Ханделберг, главного врача Ведомство здравоохранения и социального развития (THL), цифры могут быть также связаны с увеличением тестирования.