За рубежом
04.03.2023, 14:13

В Белгородской области беспилотник врезался в пустой нефтяной резервуар

 
Фото иллюстративное
Фото иллюстративное
ФОТО: Argo Ingver | Delfi Meedia

В Белгородской области беспилотник атаковал подстанцию нефтепровода „Транснефть-Дружба“, сообщает Meduza со ссылкой на Astra и Baza.

По данным телеграм-каналов, инцидент произошел 3 марта в районе 7 утра в поселке Разумное. Shot утверждает, что „дрон ВСУ“ был запущен из Волчанска Харьковской области.

Аппарат был снаряжен самодельным взрывным устройством. Он врезался в пустой резервуар для нефтепродуктов емкостью 3000 тонн. В результате взрыва в резервуаре образовалась дыра площадью один квадратный метр.

С подстанции эвакуировали четырех человек, пострадавших нет.

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