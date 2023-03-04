04.03.2023, 14:13
В Белгородской области беспилотник врезался в пустой нефтяной резервуар
По данным телеграм-каналов, инцидент произошел 3 марта в районе 7 утра в поселке Разумное. Shot утверждает, что „дрон ВСУ“ был запущен из Волчанска Харьковской области.
Аппарат был снаряжен самодельным взрывным устройством. Он врезался в пустой резервуар для нефтепродуктов емкостью 3000 тонн. В результате взрыва в резервуаре образовалась дыра площадью один квадратный метр.
С подстанции эвакуировали четырех человек, пострадавших нет.