В Белгородской области беспилотник врезался в пустой нефтяной резервуар

По данным телеграм-каналов, инцидент произошел 3 марта в районе 7 утра в поселке Разумное. Shot утверждает, что „дрон ВСУ“ был запущен из Волчанска Харьковской области.

Аппарат был снаряжен самодельным взрывным устройством. Он врезался в пустой резервуар для нефтепродуктов емкостью 3000 тонн. В результате взрыва в резервуаре образовалась дыра площадью один квадратный метр.

С подстанции эвакуировали четырех человек, пострадавших нет.