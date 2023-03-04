В Финляндии завершилась забастовка водителей автобусов

Поздно вечером в пятницу администрация профсоюза работников автотранспорта AKT утвердила коллективный трудовой договор для автобусного сектора и ремонтных мастерских. Председатель AKT Исмо Коко доволен его условиями.

Соглашение вступило в силу сразу, а срок его действия заканчивается в конце января 2025 года. По словам Кокко, повышение заработной платы аналогично повышению заработной платы в других секторах профсоюза AKT.„Зарплату повысят в четыре захода, а общее повышение составит около 6 процентов“, – сказал Коко.