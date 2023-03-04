Новости Эстонии
04.03.2023, 16:24

Ложь о выборах: ручки с исчезающими чернилами, двойные голоса, избирательные ящики из IKEA

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Распространяемые накануне любых выборов заведомо ложные измышления способствуют появлению сомнений в честности выборов.
Распространяемые накануне любых выборов заведомо ложные измышления способствуют появлению сомнений в честности выборов.
ФОТО: Kuvatõmmised Facebookist | Delfi Meedia

Распространяемые накануне любых выборов заведомо ложные измышления и допускаемые при подсчете голосов ошибки способствуют росту сомнений в честности выборов.

На протяжении всей предвыборной недели журналисты издания Eesti Päevaleht отслеживали в социальных сетях публикации, связанные с темой выборов. И готовы опровергнуть самые распространенные ложные утверждения, касающиеся выборов и голосования.

Ложь номер 1: урны для голосования не вызывают доверия

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