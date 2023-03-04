ФОТО | ЧЕ в Стамбуле: эстонские семиборцы в погоне за медалями после трех дисциплин

В семиборье Хаузенберг занимает второе место после трех дисциплин с 2651 очком. Один из фаворитов Кевин Майер (Франция) лидирует с 2689 очками. Лиллеметс занимает восьмое место с 2422 очками, а Уйбо - девятое с 2398 очками. Претендент на медаль Саймон Эхаммер (Швейцария), в прыжках в длину получил ноль, Дарио Дестер (Италия) тоже не справился. Прыжки в высоту стартуют в 17:35 по эстонскому времени.

Карл Эрик Назаров показал лучший результат сезона 6,63 в предварительных забегах на 60 м и вышел в полуфинал. В этом году он пробегал за 6,65, а его личный рекорд 6,55. Полуфиналы состоятся в 17:45.

Расписание семиборья:

Суббота

8:00 Бег на 60 м

8.40 Прыжки в длину

10.05 Толкание ядра

17.35 Прыжки в высоту

Воскресенье

9.00 60 м Бег с барьерами

10.08 Прыжки с шестом

18.40 бег на 1000 м