ФОТО | ЧЕ в Стамбуле: эстонские семиборцы в погоне за медалями после трех дисциплин
На чемпионат Европы по легкой атлетике в закрытых помещениях, проходящем в Стамбуле, проходят соревнования по семиборью, в которых Эстонию представляют Майсел Уйбо, Ханс-Кристиан Хаузенберг и Ристо Лиллеметс. В субботу в беге на 60 м также выступит Карл Эрик Назаров, который пробился в полуфинал.
В семиборье Хаузенберг занимает второе место после трех дисциплин с 2651 очком. Один из фаворитов Кевин Майер (Франция) лидирует с 2689 очками. Лиллеметс занимает восьмое место с 2422 очками, а Уйбо - девятое с 2398 очками. Претендент на медаль Саймон Эхаммер (Швейцария), в прыжках в длину получил ноль, Дарио Дестер (Италия) тоже не справился. Прыжки в высоту стартуют в 17:35 по эстонскому времени.
Карл Эрик Назаров показал лучший результат сезона 6,63 в предварительных забегах на 60 м и вышел в полуфинал. В этом году он пробегал за 6,65, а его личный рекорд 6,55. Полуфиналы состоятся в 17:45.
Расписание семиборья:
Суббота
8:00 Бег на 60 м
8.40 Прыжки в длину
10.05 Толкание ядра
17.35 Прыжки в высоту
Воскресенье
9.00 60 м Бег с барьерами
10.08 Прыжки с шестом
18.40 бег на 1000 м