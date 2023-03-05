ФОТО | У Ляэне-Таллиннской центральной больницы появится новая интересная постройка

В пятницу, 3 марта, был заложен краеугольный камень галереи, которая соединит два больничных корпуса Ляэне-Таллиннской центральной больницы – больницу Меремеэсте (Палдиски мнт. 68) и стационарное отделение инфекционной клиники (Палдиски мнт. 66).



Галерея позволит медицинским сотрудникам, не выходя на улицу, быстро передвигаться между двумя больничными зданиями. Кроме того, благодаря новой постройке больше не понадобится прибегать к помощи машин скорой помощи или больничным автомобилям при транспортировке пациентов из одного здания в другое.



По словам председателя правления Ляэне-Таллиннской центральной больницы доктора Аркадия Попова, персонал больницы с нетерпением ждет окончания возведения галереи. „Это не просто мост между двумя зданиями, для больницы это большой шаг вперед и существенное достижение. В инфекционной клинике на лечении находятся пациенты в тяжелом состоянии, которым необходимо ежедневно проводить всевозможные исследования в соседнем здании, где располагаются магнитные и компьютерные томографы. Также при наличии галереи реанимационная бригада сможет всего за две минуты добраться из отделения интенсивной терапии до инфекционной клиники“, - отметил он.



Расстояние между точками зданий, соединенными галереей, составит 118 метров. Галерея будет проходить над парковками и въездом в пункт неотложной медицинской помощи больницы Меремеэсте.



Дизайнером галереи является Индрек Саарепера (Arhitektuuribüroo Visuaal OÜ), строительные работы выполняет BauEst OÜ. Общая стоимость проекта составляет почти 2,1 млн евро, проект финансируется из средств Ляэне-Таллиннской центральной больницы. Открытие галереи запланировано на сентябрь этого года.