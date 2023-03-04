Прогноз синоптика: нынешняя весна будет совсем не такой, как в прежние годы(1)
Метеорологическая весна продолжается с 1 марта по 31 мая, когда осуществляется переход от зимней погоды к летней. Как это произойдет и когда именно, это всегда под большим вопросом, так как изменения происходят в верхних слоях атмосферы, и на них оказывают влияние многие факторы.
В этом году зима была довольно мягкой, но в марте она еще покажет свой холодный лик. И причиной этого является область низкого давления, простирающаяся от Гренландии до Карского моря и захватывающая всю Северную Европу. Языки арктического холода от образующихся здесь антициклонов будут захватывать Финляндию и страны Балтии. Приблизительно в середине марта у нас ожидается погода, которая будет холоднее обычной на пять градусов, по ночам температура может опускаться в некоторых местах до 20 градусов. И хотя это зона низкого давления, воздух будет относительно сухим. Несмотря на большую облачность, обильных осадков в виде снега не ожидается.