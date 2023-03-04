Новости Эстонии
04.03.2023, 18:42

Прогноз синоптика: нынешняя весна будет совсем не такой, как в прежние годы

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Helve Meitern
Когда же наконец придет весна?
Когда же наконец придет весна?
ФОТО: Ekaterina Pokrovsky | Shutterstock

Метеорологическая весна продолжается с 1 марта по 31 мая, когда осуществляется переход от зимней погоды к летней. Как это произойдет и когда именно, это всегда под большим вопросом, так как изменения происходят в верхних слоях атмосферы, и на них оказывают влияние многие факторы.

В этом году зима была довольно мягкой, но в марте она еще покажет свой холодный лик. И причиной этого является область низкого давления, простирающаяся от Гренландии до Карского моря и захватывающая всю Северную Европу. Языки арктического холода от образующихся здесь антициклонов будут захватывать Финляндию и страны Балтии. Приблизительно в середине марта у нас ожидается погода, которая будет холоднее обычной на пять градусов, по ночам температура может опускаться в некоторых местах до 20 градусов. И хотя это зона низкого давления, воздух будет относительно сухим. Несмотря на большую облачность, обильных осадков в виде снега не ожидается.

После 20-го марта понемногу потеплеет и к концу марта-началу апреля показания термометра приблизятся к средним показателям.

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