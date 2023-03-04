Избирательные участки в Таллинне будут открыты невзирая на непогоду
Согласно прогнозу погоды сегодня в течение дня ожидается снегопад и штормовой ветер, что негативно скажется на дорожных условиях. Партнеры Таллинна по обслуживанию улиц приведены в повышенную готовность и будут обращать особое внимание на расчистку тротуаров и остановок общественного транспорта, расположенных в непосредственной близости от избирательных участков.
По словам председателя таллиннской избирательной комиссии, городского секретаря Прийта Лелло, сегодня и завтра все 80 избирательных участков будут работать в Таллинне согласно графику вне зависимости от ухудшения погодных условий. „Сегодня, 4 марта с 12 до 20 часов, и завтра, 5 марта с 9 до 20 часов, можно будет проголосовать только на избирательных участках своего избирательного округа, - подчеркнул Лелло. - Те горожане, которые по состоянию здоровья или другой веской причине не могут проголосовать на выборах в Рийгикогу электронно или в избирательном участке, в Таллинне имеют возможность заказать избирательную урну на дом. Самый простой способ – заявить о своем желании через районную управу по месту жительства, позвонив по телефону. Сегодня это можно сделать с 12 до 20 часов, а завтра, 5 марта, с 9 до 14 часов“.
Сегодня и завтра в Таллинне открыты все 80 избирательных участков, с местом их расположения можно ознакомиться на странице.
Телефонные номера в районных управах по месту жительства, по которым можно заказать избирательную урну на дом:
Хааберсти: 640 4815, 640 4816
Кесклинн: 645 7855, 645 7850
Кристийне: 645 7127, 645 7128
Ласнамяэ: 645 7732, 645 7740, 645 7730
Мустамяэ: 645 7512, 645 7515
Нымме: 645 7318, 645 7313
Пирита: 645 7641
Пыхья-Таллинн: 645 7057, 645 7055
Подробнее о процедуре голосования на дому - здесь.
Электронное голосование проходит круглосуточно на сайте valimised.ee, оно завершится сегодня, 4 марта, в 20 часов. В день выборов, 5 марта, электронное голосование проходить не будет. Для участия в электронном голосовании необходим компьютер с подключением к интернету, а также действующие сертификаты ID-карты или mobiil-ID, для того чтобы проголосовать понадобятся пароли PIN1 и PIN2. Проголосовать при помощи смартфона или планшета нельзя.
Партнеры Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства, а также районных управ по обслуживанию улиц на этих выходных приведены в повышенную готовность, чтобы в условиях переменчивой погоды предупреждать образование наледи и осуществлять противогололедную обработку, а также обеспечивать уборку снега на основании циклов обслуживания по всему городу. Однако большее внимание будет обращено на тротуары и остановки общественного транспорта, расположенные в непосредственной близости от избирательных участков.