Избирательные участки в Таллинне будут открыты невзирая на непогоду

По словам председателя таллиннской избирательной комиссии, городского секретаря Прийта Лелло, сегодня и завтра все 80 избирательных участков будут работать в Таллинне согласно графику вне зависимости от ухудшения погодных условий. „Сегодня, 4 марта с 12 до 20 часов, и завтра, 5 марта с 9 до 20 часов, можно будет проголосовать только на избирательных участках своего избирательного округа, - подчеркнул Лелло. - Те горожане, которые по состоянию здоровья или другой веской причине не могут проголосовать на выборах в Рийгикогу электронно или в избирательном участке, в Таллинне имеют возможность заказать избирательную урну на дом. Самый простой способ – заявить о своем желании через районную управу по месту жительства, позвонив по телефону. Сегодня это можно сделать с 12 до 20 часов, а завтра, 5 марта, с 9 до 14 часов“.

Сегодня и завтра в Таллинне открыты все 80 избирательных участков, с местом их расположения можно ознакомиться на странице.

Телефонные номера в районных управах по месту жительства, по которым можно заказать избирательную урну на дом:

Хааберсти: 640 4815, 640 4816

Кесклинн: 645 7855, 645 7850

Кристийне: 645 7127, 645 7128

Ласнамяэ: 645 7732, 645 7740, 645 7730

Мустамяэ: 645 7512, 645 7515

Нымме: 645 7318, 645 7313

Пирита: 645 7641

Пыхья-Таллинн: 645 7057, 645 7055

Подробнее о процедуре голосования на дому - здесь.

Электронное голосование проходит круглосуточно на сайте valimised.ee , оно завершится сегодня, 4 марта, в 20 часов. В день выборов, 5 марта, электронное голосование проходить не будет. Для участия в электронном голосовании необходим компьютер с подключением к интернету, а также действующие сертификаты ID-карты или mobiil-ID, для того чтобы проголосовать понадобятся пароли PIN1 и PIN2. Проголосовать при помощи смартфона или планшета нельзя.