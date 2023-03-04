Новости Эстонии
04.03.2023, 10:22

Новые данные о смертях от передозировки. Ветеринарный наркотик продолжает убивать

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ФОТО: Andres Putting | Ekspress Meedia

Подготовленные Департаментом здоровья токсикологические анализы людей, умерших в прошлом году от передозировки наркотических веществ, свидетельствуют о том, что новый наркотик представляет особенную опасность.

Газета Eesti Päevaleht писала в конце января о том, что в прошлом году в Эстонии появился новый мощный наркотик, унесший только в первые месяцы 2022 года жизни 30 человек.

Новые синтетические опиоиды нитазены стали причиной значительно большего числа смертей. Если в конце января в Департаменте здоровья еще не были готовы токсикологические анализы всех умерших в 2022 году от передозировки наркотиков, то сейчас уже известно, что в прошлом году нитазены и подмешиваемый к ним ксилазин стали причиной большего числа смертей, чем считалось до сих пор.

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