ФОТО | „Флора“ одержала убедительную победу над новичком в первой в истории игре чемпионата Эстонии с VAR

„ Флора“ вышла вперед уже на 4-й минуте матча, благодаря голу Стена Рейнкорта. На 40-й минуте действующий чемпион Эстонии удвоил свое преимущество, гол забил Рауно Аллику.

Во втором тайме отличились Сергей Зенёв и вышедший на замену Мартин Миллер.

Также в первой игре нового сезона, впервые в истории высшей лиги Эстонии была использована система VAR.

С сезона 2023 года в высшей лиги Эстонии на каждый матч будет назначен видеоарбитр (VAR) и помощник видеоарбитра (AVAR).

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