Футбол
03.03.2023, 21:56

ФОТО | „Флора“ одержала убедительную победу над новичком в первой в истории игре чемпионата Эстонии с VAR

 

Новый сезон высшей лиги чемпионата Эстонии по футболу стартовал на заснеженной „Спортланд арене“, где действующий чемпион „Флора“ обыграла новичка чемпионата „Харью“ со счетом 4:0, а также в чемпионате Эстонии в первые в истории был использован VAR.

„ Флора“ вышла вперед уже на 4-й минуте матча, благодаря голу Стена Рейнкорта. На 40-й минуте действующий чемпион Эстонии удвоил свое преимущество, гол забил Рауно Аллику.

Во втором тайме отличились Сергей Зенёв и вышедший на замену Мартин Миллер.

Также в первой игре нового сезона, впервые в истории высшей лиги Эстонии была использована система VAR.

С сезона 2023 года в высшей лиги Эстонии на каждый матч будет назначен видеоарбитр (VAR) и помощник видеоарбитра (AVAR).

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