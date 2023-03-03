Правда ли, что в репортаж польского СМИ случайно попал двойник Владимира Зеленского?

Вскоре после визита президента США Джо Байдена в Киев 20 февраля 2023 года в СМИ начали появляться фотографии и видеозаписи со встречи двух президентов. Так, в видеосюжете польского издания Fakt видно, как президенты Байден и Зеленский вместе поднимаются по лестнице Мариинского дворца — церемониальной резиденции украинского лидера в Киеве. Внимание интернет-пользователей привлёк мужчина, идущий в паре метров позади Владимира Зеленского. Многие отметили, что он внешне похож на президента и якобы одет в точно такую же одежду. В другом фрагменте этого же репортажа показано, как этот мужчина выглядывает из-за дверей позади Зеленского, пока тот позирует для журналистов рядом с президентом США. Пользователи соцсетей стали утверждать , что в репортаж польского СМИ случайно попал двойник президента Украины.

На самом деле человек на видео, которого приняли за двойника украинского лидера, — это его охранник Максим Донец. Его можно лучше рассмотреть на видео более высокого качества, опубликованном каналом UATV. В многочисленных репортажах, снятых во время встречи Зеленского и Байдена, Донец практически всегда находится в нескольких метрах от президента Украины. Во время визита американского лидера в Киев Донец действительно одет в чёрную толстовку, как и Зеленский, но на этом сходство заканчивается. Украинский президент был одет в серые брюки, а его телохранитель — в военные штаны камуфляжной расцветки. На вирусном видео Донца видно лишь издалека, и некоторым могло показаться, что он напоминает Зеленского внешне, но в реальности мужчины совсем не похожи, и Донец вряд ли смог бы сойти за двойника президента Украины. Даже если бы у Зеленского и был двойник, непонятно, зачем бы тому нужно было находиться в одном кадре с „оригиналом“.