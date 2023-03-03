На выборах в Рийгикогу проголосовало более трети избирателей
Сегодня вечером по состоянию на 20:00 на выборах в Рийгикогу 109 398 избирателей по всей Эстонии проголосовали на избирательных участках и 240 105 – электронно.
Всего в Эстонии приняли участие в выборах 349 503 человека, т.е. 36,2 % избирателей. Наиболее активное участие в голосовании приняли жители Хийуского уезда. Здесь проголосовали порядка 46 % избирателей. В Таллинне проголосовали почти 43 %, в Тарту – более 45 % избирателей.
405 избирательных участков по всей Эстонии открыты до вечера воскресенья, дня выборов. Избиратель больше не привязан к одному избирательному участку и может сам выбрать для голосования избирательный участок в своем избирательном округе. Больше информации об избирательных участках можно найти в картографическом приложении по адресу jsk.valimised.ee.
Электронное голосование будет продолжаться круглосуточно до 20:00 субботы, 4 марта. Для того, чтобы проголосовать электронно, необходимо скачать с сайта www.valimised.ee на свой компьютер приложение избирателя. Для голосования нужны компьютер, доступ к интернету, ID-карта и считыватель ID-карты или mobiil-ID, и PIN-коды.
Начиная с этих выборов в Рийгикогу применяется новая методика расчета участия в голосовании. Ранее при расчетах учитывались все проживающие в Эстонии избиратели, но из постоянно проживающих за рубежом – лишь те, кто действительно принял участие в голосовании. Теперь будут учитываться все проживающие за границей избиратели, в том числе и те, кто не принимает участия в выборах. Проживающих за рубежом избирателей много (порядка 84 000), но их активность участия в голосовании – низкая (на предыдущих выборах порядка 8 %). По этой причине с применением новой методики общий показатель активности избирателей сократится. По старой методике активность избирателей на выборах в 2019 году составила 63,7 %, по новой методике – около 58 %.