На выборах в Рийгикогу проголосовало более трети избирателей

405 избирательных участков по всей Эстонии открыты до вечера воскресенья, дня выборов. Избиратель больше не привязан к одному избирательному участку и может сам выбрать для голосования избирательный участок в своем избирательном округе. Больше информации об избирательных участках можно найти в картографическом приложении по адресу jsk.valimised.ee.

Начиная с этих выборов в Рийгикогу применяется новая методика расчета участия в голосовании. Ранее при расчетах учитывались все проживающие в Эстонии избиратели, но из постоянно проживающих за рубежом – лишь те, кто действительно принял участие в голосовании. Теперь будут учитываться все проживающие за границей избиратели, в том числе и те, кто не принимает участия в выборах. Проживающих за рубежом избирателей много (порядка 84 000), но их активность участия в голосовании – низкая (на предыдущих выборах порядка 8 %). По этой причине с применением новой методики общий показатель активности избирателей сократится. По старой методике активность избирателей на выборах в 2019 году составила 63,7 %, по новой методике – около 58 %.