ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (373-й день) | Власти эвакуируют население из Купянска: к городу приближаются российские войска
Подводим итоги 373-го дня войны: основные события в Украине и вокруг нее.
Президент Бразилии Лула да Силва готов выступить посредником в достижении мира в Украине. Об этом он сообщил в разговоре по видеосвязи с Владимиром Зеленским. „Война между Украиной и Россией ни в чьих интересах. Бразилия будет участвовать в любых усилиях по достижению мира, и я подтвердил это президенту Зеленскому, - написал он в Twitter. - Я надеюсь, что больше не будет смертей и что удастся наладить политику диалога“.
В практически окруженном российскими силами Бахмуте Донецкой области остаются около 5 тысяч человек, среди них - 37 детей, рассказал в эфире телемарафона глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко. По его словам, жители находятся в разных районах города и не хотят выезжать, некоторые даже прячутся от эвакуации. „Родители, которые категорически против эвакуации, обвиняют нас, что мы пытаемся их вывезти силой. Они уверены, что переживут обстрелы и останутся в городе“, - пояснил руководитель Донецкой ОВА, отметив, что остающиеся в городе 37 детей живут с родителями, без согласия которых их невозможно эвакуировать.
В то же время из Бахмута вывезли всех детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, указал Павел Кириленко.
Кремль, вероятно, пытается использовать страх Запада перед ядерной эскалацией конфликта в Украине, чтобы попытаться ограничить западную поддержку Киева и замедлить поставки ему вооружений. Об этом пишет американский Институт изучения войны (ISW) в своей новой сводке, комментируя разговор между госсекретарем США Энтони Блинкеном и главой МИДа РФ Сергеем Лавровым в кулуарах саммита G20 в Нью-Дели. Известно, что Блинкен в ходе этого разговора, в частности, призвал Москву пересмотреть решение о приостановке участия в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).
„Маловероятно, что российские официальные лица будут вести содержательные переговоры о восстановлении СНВ-3“, - считают аналитики института. Также „крайне маловероятно, что Кремль применит ядерное оружие, однако он регулярно высказывает малоправдоподобные угрозы ядерной эскалации, пытаясь запугать Запад“, отмечают в ISW.
С начала полномасштабного вторжения в Украину почти 200 человек в России и на территории Крыма стали фигурантами уголовных дел за критику войны, подсчитало издание „Верстка“ совместно с „Сетевыми свободами“. Большая часть из них - политактивисты, журналисты и блогеры. Правозащитники установили, что за прошедший год по статье о распространении „военных фейков“ было заведено не менее 145 дел. Еще 52 человека как минимум преследуются по статье о „дискредитации“ российской армии.
Российские войска атаковали свободные территории Херсонской области, в результате один человек погиб, двое ранены, сообщает военная администрация региона. „Вблизи села Томарино Бериславского района россияне обстреляли тракториста. 33-летнего пострадавшего доставили в ближайшее медучреждение военные. Однако врачи не смогли ничего сделать, лишь констатировали смерть. Ранения, полученные из-за российского обстрела, оказались слишком тяжелыми“, - говорится в сообщении в Telegram-канале. Отмечается, что под обстрел также попало село Казацкое Каховского района - два человека получили ранения. Медики оказывают им необходимую помощь.
Министр обороны Украины Алексей Резников выразил уверенность в том, что его страна в ближайшее время получит боевые самолеты, хотя Запад еще не одобрил такое решение. „Я уверен, что у нас будет два-три типа истребителей“, - заявил он в интервью немецкому изданию Bild. Комментируя категорический отказ правительства ФРГ поставлять самолеты, Резников напомнил, что еще недавно Германия точно так же не хотела передавать танки. „Теперь в моей стране есть „Леопарды“, я лично тестировал „Леопард“ из Германии“, - заявил он.
В районе оккупированного города Енакиево в Донецкой области около 13.30 по местному времени был уничтожен российский истребитель-бомбардировщик Су-34, заявило командование Воздушных сил Украины. По данным украинской стороны, один пилот погиб, второй тяжело ранен. Назначенный Россией „глава городской администрации“ Роман Храменков в разговоре с ТАСС сообщил, что оба пилота остались живы, они катапультировались.
Украина в 2022 году покрыла 38 процентов расходов государственного бюджета за счет иностранной финансовой помощи, сообщил на пресс-конференции в Киеве премьер-министр Денис Шмыгаль. По словам Шмыгаля, которого цитирует агентство „Интерфакс-Украина“, на финансирование расходов в прошлом году пошли 38 млрд долларов грантовых и кредитных средств партнеров. Благодаря значительной доле грантов госдолг Украины вырос за год всего на 13 млрд долларов и составил на 1 января 2023 года около 111 млрд долларов, сказал премьер.
На основе открытых источников Би-би-си удалось установить имена 16071 российского военного, погибшего на войне в Украине. Число подтвержденных потерь вновь в три раза превысило обычные еженедельные цифры. Львиная доля этих смертей пришлась на тех, кто еще недавно жил „на гражданке“, - мобилизованных, добровольцев и заключенных.
Сегодня украинский координационный штаб по вопросам обращений военнопленных заявил, что получил 9836 обращений от российских солдат. Они просили о добровольной сдаче в плен.
Всего, как говорят в штабе, за шесть месяцев работы его сайта под названием „Хочу жить“ его посетили около 14 млн раз - несмотря на то, что Роскомнадзор блокирует его. В штабе добавили, что кроме самих военнослужащих туда обращаются их родственники и близкие.
Россия ни разу не сообщала официально, сколько ее солдат взяты в украинский плен. Уполномоченная президента Украины по вопросам обеспечения прав военнослужащих Алена Вербицкая говорила, что в российском плену по состоянию на конец 2022 года находились 3,4 тыс. граждан Украины, еще около 15 тыс. числились пропавшими без вести.
СК возбудил уголовное дело о теракте после так называемого нападения „диверсантов“ на Брянскую область.
Как сообщается в пресс-релизе СК, уголовные дела возбуждены по трем статьям УК РФ - совершение террористического акта, посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов и уничтожение или повреждение имущества (ст. 205, 317, 167 УК РФ).
Российские правоохранители утверждают, что собирают доказательства преступлений „представителей украинских вооруженных формирований“ на территорий двух сел Брянской области.
Накануне российские власти утверждали, что в Брянскую область проникли украинские диверсанты. Глава региона Александр Богомаз сообщал, что диверсанты обстреляли движущийся автомобиль. В результате чего один житель погиб, а десятилетний ребенок - ранен. После этого в интернете появился видеоролик, в котором ответственность за рейд берет на себя некий „Русский добровольческий корпус“. Киев отрицает причастность к произошедшему.
США выделяют Украине новый пакет помощи на 400 млн долларов. Об этом заявил сегодня госсекретарь Энтони Блинкен. Для выделения этих средств президенту Джо Байдену не было необходимо согласие Конгресса. „Этот пакет военной помощи включает в себя боеприпасы для установок HIMARS и гаубиц, которые использует Украина, а также боеприпасы для БМП Bradley, техническое обслуживание и обучение“, - цитирует Блинкена агентство Reuters. Общий размер военной помощи США Украине составляет уже более 3,75 млрд долларов.
Власти Харьковской области объявили частичную эвакуацию мирных жителей Купянска - города, освобожденного украинской армией прошлой осенью. К городу снова приближается линия фронта, и власти опасаются, что россияне могут попытаться снова захватить Купянск.
Эвакуировать в первую очередь предполагается семьи с детьми и инвалидов.
По данным Харьковской областной военной администрации, в городе и окрестностях сейчас живут 812 детей и 724 человека с инвалидностью, 140 из которых - маломобильные. Для остального населения эвакуация необязательна.
Власти обещают, что эвакуирующимся будет предоставлена гуманитарная и медицинская помощь, а также жилье и продовольствие в пункте назначения.
Призывы покинуть город обращены и к другим слоям населения.
До войны в Купянске жили около 25 тысяч человек.