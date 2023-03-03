ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (373-й день) | Власти эвакуируют население из Купянска: к городу приближаются российские войска

Президент Бразилии Лула да Силва готов выступить посредником в достижении мира в Украине. Об этом он сообщил в разговоре по видеосвязи с Владимиром Зеленским. „Война между Украиной и Россией ни в чьих интересах. Бразилия будет участвовать в любых усилиях по достижению мира, и я подтвердил это президенту Зеленскому, - написал он в Twitter. - Я надеюсь, что больше не будет смертей и что удастся наладить политику диалога“.

В практически окруженном российскими силами Бахмуте Донецкой области остаются около 5 тысяч человек, среди них - 37 детей, рассказал в эфире телемарафона глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко. По его словам, жители находятся в разных районах города и не хотят выезжать, некоторые даже прячутся от эвакуации. „Родители, которые категорически против эвакуации, обвиняют нас, что мы пытаемся их вывезти силой. Они уверены, что переживут обстрелы и останутся в городе“, - пояснил руководитель Донецкой ОВА, отметив, что остающиеся в городе 37 детей живут с родителями, без согласия которых их невозможно эвакуировать.

В то же время из Бахмута вывезли всех детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, указал Павел Кириленко.

Кремль, вероятно, пытается использовать страх Запада перед ядерной эскалацией конфликта в Украине, чтобы попытаться ограничить западную поддержку Киева и замедлить поставки ему вооружений. Об этом пишет американский Институт изучения войны (ISW) в своей новой сводке, комментируя разговор между госсекретарем США Энтони Блинкеном и главой МИДа РФ Сергеем Лавровым в кулуарах саммита G20 в Нью-Дели. Известно, что Блинкен в ходе этого разговора, в частности, призвал Москву пересмотреть решение о приостановке участия в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).