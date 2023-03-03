Рейнсалу в Киеве: Эстония предлагает закупить для Украины миллион снарядов

На встрече с Зеленским Рейнсалу подчеркнул, что Эстония стоит с Украиной плечом к плечу.

„Я повторил Зеленскому, что мы поддерживаем борьбу Украины за своей суверенитет и во имя безопасности всей Европы“, - сказал Рейнсалу.

Стороны обсудили среди прочих тем дополнительную военную помощь Украине и привлечение России к ответственности.

„Предложение Эстонии - чтобы страны ЕС передали бы в рамках совместной поставки Украине миллион артиллерийских снарядов“, - сказал глава МИД ЭР и отметил необходимость быстрых действий в этом направлении.

Обсуждался также путь Украины в НАТО и роль в этом предстоящего саммита блока в Вильнюсе.

Рейнсалу отметил, что Россия должна ответить за совершенное в Украине и обеспечение этого является моральной обязанностью международного сообщества.

„Россия должна также заплатить за восстановление разрушенного, - сказал он. - Эстония работает над тем, чтобы восстановительные работы начались бы уже сейчас и для этого использовались бы замороженные российские активы“.

На встрече обсуждалось также привлечение России к ответственности за военные преступления. „Для того, чтобы Россия и ее руководство не остались безнаказанными, мы должны создать международный трибунал и отдать преступников под суд“, - подчеркнул Рейсналу.