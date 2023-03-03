Россия намерена законсервировать газопроводы „Северный поток“

По словам одного из российских собеседников агентства, Россия считает проект „похороненным“. Двое других заявили, что, хотя взорванные трубопроводы ремонтировать не планируется, они могут быть законсервированы для возможной реактивации в будущем.

Еще один источник подтвердил, что заинтересованные стороны рассматривают возможность сохранения „Северных потоков“. Как отмечает Reuters, скорее всего, за этим последует герметизация взорванных концов трубопроводов и нанесение покрытия на трубы для предотвращения дальнейшей коррозии от морской воды.

Один из российских источников сообщил, что если сжиженный природный газ (СПГ) из США, которым ЕС компенсирует часть своих российских поставок, станет намного дороже, то Европа, возможно, снова будет готова покупать больше газа у России.

Ранее Welt am Sonntag сообщила о планах немецких властей использовать оставшиеся после прокладки „Северного потока-2“ трубы, чтобы построить трубопровод для транспортировки СПГ.

По данным источников, правительство Германии ведет с компанией Nord Stream AG переговоры о покупке более 3 тыс. труб, которые остались после завершения строительства „Северного потока-2“ на острове Рюген. Их предлагают использовать для строительства „трубопровода протяженностью чуть менее 40 км, который соединит терминал СПГ недалеко от Рюгена с Лубмином на материке“.

Welt указала, что сделка может оказаться сложной с юридической точки зрения, так как Nord Stream AG принадлежит российскому „Газпрому“.

В сентябре 2022 года компания-оператор Nord Stream заявила о разрушении обеих ниток газопровода „Северный поток — 1“ и одной из двух ниток „Северного потока — 2“. Оба газопровода идут из России в Германию по дну Балтийского моря. На тот момент они не действовали: прокачка газа по „Северному потоку — 1“ была остановлена, а „Северный поток — 2“ так и не ввели в эксплуатацию.