Эстонская военная разведка: отступление ВСУ из Бахмута вряд ли приведет к развалу всей системы обороны

Вероятно, подразделения ВС РФ намерены в первую очередь блокировать город. Для этого они должны сначала занять села Громов и Ивановское западнее Бахмута – таким образом защитники будут отрезаны от снабжения.

Отступление украинских сил из этого населенного пункта вряд ли приведет к развалу всей системы обороны. Они могут отойти на следующий выгодный рубеж и закрепиться на подготовленных позициях на возвышенности. Захват Бахмута открывает российским войскам путь на линию Славянск – Краматорск. Вероятнее всего, украинцы оказывают яростное сопротивление не из-за особой стратегической значимости города, а намерения истощить подразделения российских войск.

На южном направлении ВС РФ продолжают окапываться. Например, в Запорожской области обнаружены новые линии траншей и бетонные укрепления. Эти позиции позволяют держать удар с фронта и защищают от охвата. Главная задача российских войск на этом направлении заключается в удержании сухопутного коридора в Крым. На оккупированных территориях продолжается зачистка.

2 марта в Брянской области произошел инцидент, в ходе которого Русский добровольческий корпус (РДК) якобы совершил рейд на приграничные села РФ. Из-за противоречивости информации эту тему сложно комментировать. Масштаб этого мероприятия не способен оказать прямого влияния на обстановку на фронтах. Однако обе стороны получили почву для проведения информационных операций.

В Белоруссии 26 февраля было совершено нападение на аэродром Мачулищи, в результате чего пострадал российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50У. По крайней мере повреждения получили защитный купол радара и, возможно, фюзеляж. Тем не менее, самолет не потерял возможности подниматься в воздух и 2 марта он улетел, вероятно, на ремонт.