Эстонская военная разведка: отступление ВСУ из Бахмута вряд ли приведет к развалу всей системы обороны(1)
Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) сохраняют высокую активность в районе Авдеевки и Бахмута, а также на линии Купянск – Сватово – Кременная. Судя по всему, Бахмут является точкой приложения основных усилий российских войск. На прошлой неделе севернее города они продвинулись примерно на 2 километра. Несмотря на это они не смогли захватить населенный пункт, отмечается в сегодняшней оперативной сводке разведывательного центра Сил обороны ЭР о боевых действиях в Украине.
Вероятно, подразделения ВС РФ намерены в первую очередь блокировать город. Для этого они должны сначала занять села Громов и Ивановское западнее Бахмута – таким образом защитники будут отрезаны от снабжения.
Отступление украинских сил из этого населенного пункта вряд ли приведет к развалу всей системы обороны. Они могут отойти на следующий выгодный рубеж и закрепиться на подготовленных позициях на возвышенности. Захват Бахмута открывает российским войскам путь на линию Славянск – Краматорск. Вероятнее всего, украинцы оказывают яростное сопротивление не из-за особой стратегической значимости города, а намерения истощить подразделения российских войск.
На южном направлении ВС РФ продолжают окапываться. Например, в Запорожской области обнаружены новые линии траншей и бетонные укрепления. Эти позиции позволяют держать удар с фронта и защищают от охвата. Главная задача российских войск на этом направлении заключается в удержании сухопутного коридора в Крым. На оккупированных территориях продолжается зачистка.
2 марта в Брянской области произошел инцидент, в ходе которого Русский добровольческий корпус (РДК) якобы совершил рейд на приграничные села РФ. Из-за противоречивости информации эту тему сложно комментировать. Масштаб этого мероприятия не способен оказать прямого влияния на обстановку на фронтах. Однако обе стороны получили почву для проведения информационных операций.
В Белоруссии 26 февраля было совершено нападение на аэродром Мачулищи, в результате чего пострадал российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50У. По крайней мере повреждения получили защитный купол радара и, возможно, фюзеляж. Тем не менее, самолет не потерял возможности подниматься в воздух и 2 марта он улетел, вероятно, на ремонт.
Насколько можно судить, в атаке были задействваны беспилотные летательные аппараты со сбрасываемыми боеприпасами. Затем в окрестностях провели обыски. Силовые структуры Республики Беларусь практически не комментировали этот инцидент. Они либо отрицали сам факт случившегося, либо заявляли о том, что самолет не пострадал. Это первый значимый удар по ВС РФ в Белоруссии. Вероятнее всего, в результате россияне будут вынуждены усилить охрану объектов в РБ.
Вдобавок началась переброска российских подразделений из Белоруссии в сторону Украины, скорее всего, на Донбасс. В частности речь идет о второй волне резервистов, проходивших подготовку в РБ. Обучение заняло примерно месяц, то есть, вдвое короче чем у первого контингента. Возможно, курс сократили поскольку подразделения уже проходили обучение или участвовали в боях: в Белоруссии они могли получить пополнение и пройти через переформирование.