В Эстонии будут запрещены ароматизаторы для нагреваемых табачных изделий(2)
Министерство социальных дел отправило на согласование поправки к Закону о табаке, которыми принимаются требования директивы Европейской комиссии о составе, маркировке и упаковке нагреваемых табачных изделий. В целях защиты детей и молодежи с 23 октября 2023 года на всей территории ЕС в нагреваемых табачных изделиях будет запрещено использование ароматизаторов.
Вступление в силу директивы отменит действующее исключение для нагреваемых табачных изделий, на которые будут распространяться те же требования, что и на обычные сигареты, включая запрет на ароматизаторы и требования к маркировке, пишет rus.err.
Нагреваемые табачные изделия – это изделия, позволяющие потреблять табак путем нагревания.
Кроме того, поправка к закону уточняет, что объем емкости электронной сигареты, включая объем одноразового контейнера, одноразовой капсулы для заправки или пустой капсулы для заправки, не может превышать 2 мл, поскольку электронные сигареты с большими объемами контейнеров могут вызвать никотиновую интоксикацию.