Украинцы приехали в Эстонию 23 февраля 2022 года на соревнования: „через месяц я смогла осознать, что в ближайшее время домой не вернусь, и началась депрессия“

Семья планировала сразу после соревнований отправиться домой, но война внесла свои поправки. „Мы приехали в Тарту на четыре дня и с собой взяли только один чемодан“, – рассказывает мама Евы – Татьяна.

На выручку пришла основательница гимнастического клуба „Janika“ и учредитель турнира Яаника Мелдер, которая оплатила номера в отеле для всех украинских семей. Время шло, а надежды на возвращение становились все более несбыточными. „Только через месяц я смогла по-настоящему осознать, что в ближайшее время обратно не вернусь. Тогда же началась жуткая депрессия“, – вспоминает Татьяна. Даты поездки постоянно переносились, а планы срывались. А когда 14 января одна из ракет попала в девятиэтажный жилой дом в родном Днепре – пришло другое понимание: пока идет война – нигде в Украине небезопасно, и никакие ПВО не смогут это поменять.