13.03.2023, 09:30
Украинцы приехали в Эстонию 23 февраля 2022 года на соревнования: „через месяц я смогла осознать, что в ближайшее время домой не вернусь, и началась депрессия“
За день до начала войны, 23 февраля 2022 года, 12-летняя Ева с мамой приехали из Украины в Эстонию для участия в международном турнире по гимнастике „Miss Valentine“. Теперь их самая заветная мечта – воссоединение семьи.
Семья планировала сразу после соревнований отправиться домой, но война внесла свои поправки. „Мы приехали в Тарту на четыре дня и с собой взяли только один чемодан“, – рассказывает мама Евы – Татьяна.