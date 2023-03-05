ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ | Уже сегодня можно посмотреть, ждать ли в ближайшее время возврат переплаченного подоходного налога

Как уже сообщалось, переплаченный налог в первую очередь возвращается тем, кто подал декларацию в электронном виде и чья декларация не нуждается в дополнительной проверке.

Возврат переплаченного подоходного налога по декларациям, поданным в бумажном виде, начнется с 17 марта.

За датой возврата можно следить

Если вы хотите проследить, когда можно будет ждать возврата денег на свой счет, то это можно сделать в электронной среде Налогово-таможенного департамента (e-MTA).

Когда в графе „Otsuse olek“ (“Наличие решения“) появится запись „Otsus tehtud“ (“Решение принято“), то тогда можно ожидать возврата соотвествующей суммы на банковский счет в следующий рабочий день. До тех пор, пока решение по декларации не приятно, в графе указан статус „Ootel“ (“На ожидании“).

Спешить некуда

Поскольку в Таллиннском бюро обслуживания в первые недели после начала подачи деклараций образуются очереди, то по-прежнему действует рекомендация не приходить в бюро для подачи декларации о доходах и воспользоваться возможностью представления в e-MTA или, а если приход в бюро все же необходим, отложить его ещё на несколько недель.

„Не нужно торопиться, подать декларацию о доходах можно до начала мая“, сказала главный специалист по государственным услугам департамента Татьяна Клеттенберг.