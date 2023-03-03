Последние рейтинги перед выборами: какова расстановка сил и что изменилось на текущей неделе?

Последние суммированные данные отражают ситуацию с 7 февраля по 3 марта, всего было опрошено 4000 граждан ЭР, обладающих по возрасту правом голоса.

Согласно подсчетам Norstat, Партия реформ получит в парламенте нового созыва 33 места, EKRE - 23, Центристская партия - 19, Eesti 200 - 11, Isamaa - 8 и Социал-демократическая партия - 7 мест.

Согласно последним данным, непосредственно перед выборами Партия реформ преодолела длившуюся три месяца тенденцию спада. Поддержка идущей на втором месте EKRE снизилась по сравнению с началом недели на 1,8%. Рейтинг центристов по сравнению с началом недели заметно не изменился, но за последние три недели они потеряли 1,8%. Отрыв Партии реформ от EKRE составляет 7,7%, в свою очередь EKRE опережает Центристскую партию на 2,8%.

За тройкой лидеров идут Eesti 200 (11,2%), Isamaa (8,7%) Социал-демократическая партия (7,5%)

Поддержка Eesti 200 на этой неделе выросла на 1,7%, рейтинг Isamaa и СДП существенно не изменился.

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