Дочь Пеле рассказала о последнем желании отца перед смертью

Она выложила селфи с женой лидера сборной Аргентины Лионеля Месси Антонеллой Рокуццо и рассказала историю о желании Пеле, пишет РБК. „Когда Бразилия проиграла Хорватии на чемпионате мира, моему папе уже становилось намного хуже. Все хотели, чтобы сборная Бразилии выиграла турнир для моего отца, больше никакая другая команда. Но мой папа лучше всех понимал, что такое футбол. У любой команды есть возможность победить, он всегда говорил, что любит эту прекрасную игру“, — написала Кели Насименто.

По ее словам, после поражения сборной Бразилии каждый, кто заходил в больничную палату, спрашивал Пеле о том, кого он хочет видеть победителем чемпионата мира, и, конечно же, предполагал, что точно не сборную Аргентины. „И он сказал: „Аргентина, да! Кубок должен остаться в Южной Америке, Месси заслужил его“. Все в шутку, а иногда и нет, делали испуганное лицо: „Как? Аргентина?!“ А он просто сказал: „Да. Месси этого заслуживает“, — добавила Кели Насименто.



Дочь Пеле рассказала, что во время финала он больше не мог смотреть телевизор. „Но он понимал, что Аргентина выиграла и Месси поднял кубок. Он был счастлив“, — заключила Кели Насименто.



Пеле скончался 29 декабря 2022 года в возрасте 82 лет. Причиной смерти стала полиорганная недостаточность вследствие прогрессирующего рака толстой кишки.



Сборная Аргентины 18 декабря в третий раз в истории выиграла чемпионат мира. В финале аргентинцы обыграли команду Франции. Сборная Бразилии на турнире в Катаре проиграла хорватам в четвертьфинале.



Пеле — единственный футболист за всю историю, выигравший три чемпионата мира (1958, 1962, 1970). В 92 матчах за бразильскую сборную он забил 77 мячей. В „Сантосе“ Пеле провел большую часть своей карьеры — с 1956 по 1974 год.