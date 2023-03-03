Правда ли, что Билл Гейтс назвал украинское правительство „одним из худших в мире“?
В конце января 2023 года по новостям разошлась цитата из интервью одного из самых богатых людей мира, в которой тот нелестно отозвался о власти в Украине. Мы проверили, говорил ли такое Билл Гейтс.
Как сообщили СМИ, свою оценку руководству восточноевропейской страны Билл Гейтс дал во время выступления в австралийском Институте Лоуи. Утверждается, что он, в частности, заявил: „Украинское правительство — одно из худших в мире. Оно коррумпировано и контролируется несколькими богатыми людьми. Я имею в виду, что это очень печально для народа“.
Эту цитату распространили РИА „Новости“, Pravda.ru, „Комсомольская правда», „Говорит Москва», „360», EurAsia Daily, „Русская весна» и многие другие новостные сайты. Разошлась она также по Telegram (в частности, высказывание Гейтса опубликовали каналы „Саня во Флориде» (377 000 просмотров), „Россия сейчас» (367 000), „Соловьёв» (334 000), „#Монтян!» (327 000), „Правдивости» (287 000) и „Наблюдатель» (239 000)), Facebook и другим соцсетям.
23 января 2023 года на YouTube-канале независимого австралийского аналитического центра „Институт Лоуи“ вышло интервью исполнительного директора этой организации Майкла Фуллилава с основателем Microsoft, предпринимателем и филантропом Биллом Гейтсом. Основными темами разговора были здравоохранение, продовольственные проблемы, климатические изменения и другие глобальные вызовы. В одном из эпизодов Фуллилав коснулся личности президента Украины Владимира Зеленского:
— Позвольте задать вам вопрос об Украине. Перед этой беседой я рассказал вам об интервью с президентом Зеленским, которое я взял удалённо на этой площадке. Касательно его лидерских качеств, какое у вас сложилось впечатление о том, как он руководит своей страной, о том, как он сообщил миру о неотложности своей проблемы? Можно ли извлечь из этого уроки в отношении способов донесения подобных проблем до всего мира?
На это Билл Гейтс ответил:
— Очень впечатляет, как он смог объединить страну в ответ [на нападение]. Люди не ожидали, что Украине удастся помешать России захватить всю страну. То есть сошлось то, что Россия оказалась намного слабее и не такой умной, как ожидалось, а Украина — намного сильнее ожидаемого. Знаете, довоенное украинское правительство — одно из худших в мире: коррумпированное, контролируемое несколькими богатыми людьми, действительно несчастливое для жителей страны. В Украине сельскохозяйственные угодья лучше, чем в Соединённых Штатах. Я имею в виду, что это житница Европы, невероятное место. Так что, надеюсь, после войны, когда всё будет восстановлено, она сначала достигнет уровня восточноевропейских стран, а затем в конечном счёте — европейского уровня. Итак, это страна, которая имеет большие перспективы, но в то же время она разрушена и никто не знает, как долго будет продолжаться эта война.
Таким образом, в своём ответе Билл Гейтс подчеркнул, что он говорит о довоенном украинском правительстве. При этом предприниматель не уточнил, имеет ли он в виду войну на востоке Украины, шедшую с 2014 года (и, соответственно, правительство времён президента Януковича), или полномасштабное вторжение России в 2022 году. Отметим, что в Индексе восприятия коррупции Украина и в наши дни находится на достаточно скромных позициях (предпоследнее место в Европе, наравне с некоторыми странами Африки), хотя после 2013 года она совершила серьёзный скачок со 144-го места на 116-е. Кроме того, с февраля 2022 года по январь 2023 года в стране сменилось всего несколько из более чем двух десятков министров, а с 2020 года правительство бессменно возглавляет Денис Шмыгаль. Тем не менее многие русскоязычные медиа очевидным образом вырвали слова Билла Гейтса из контекста, воспользовавшись тем, что в отношении правительства он употребил глагол настоящего времени is. В частности, 11-секундный фрагмент интервью, распространённый многочисленными Telegram-каналами, начинается посреди фразы, со слова „украинское“, а слово „довоенное“ осталось за кадром. Среди СМИ, корректно передавших ответ миллиардера, — например, „РБК», „Газета.ru», News.ru и телеканал „Царьград».
Итог: Вырвано из контекста