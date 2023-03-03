Новости Эстонии
03.03.2023, 14:45

„Я ускорился, чтобы избавиться от него“. Баллотирующийся в Рийгикогу политик EKRE оспорил наказание, назначенное ему за наезд на велосипедиста

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Муниципальный политик EKRE Март Каллас, баллотирующийся на выборах в Рийгикогу, был оштрафован на 560 евро за наезд на велосипедиста и лишен прав на управление автомобилем на два месяца. Сегодня он оспорил это наказание в Харьюском уездном суде. Что же предшествовало инциденту, который мы видели в ролике?

На видео, которое Каллас сам выложил в соцсети, видно, как на углу Таллиннского автовокзала перед ожидавшим поворота Калласом показался велосипедист. После того, как Каллас наехал на своей машине на велосипедиста, тот ударил машину Калласа. В ответ Каллас дал газу и взял велосипедиста на таран так, что того отбросило на капот, а велосипед отлетел в сторону.

За это Марту Калласу назначили штраф в размере 560 евро и лишили прав на два месяца. Политик, однако, не согласился с тем, что нарушил правила дорожного движения. Он нанял присяжного адвоката Олави-Юри Луйка с часовой ставкой 250 евро плюс налог с оборота и оспорил наказание.

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