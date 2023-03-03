„Я ускорился, чтобы избавиться от него“. Баллотирующийся в Рийгикогу политик EKRE оспорил наказание, назначенное ему за наезд на велосипедиста

На видео, которое Каллас сам выложил в соцсети, видно, как на углу Таллиннского автовокзала перед ожидавшим поворота Калласом показался велосипедист. После того, как Каллас наехал на своей машине на велосипедиста, тот ударил машину Калласа. В ответ Каллас дал газу и взял велосипедиста на таран так, что того отбросило на капот, а велосипед отлетел в сторону.