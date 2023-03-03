МНЕНИЕ | Кто бы ни устроил „диверсию“ в Брянской области - он сыграл на руку российской власти

С первого дня российского вторжения в Украину российская оппозиция начала делать то, что умеет лучше всего - ссориться между собой. Главным стало противостояние экс-депутата Госдумы Ильи Пономарева и его соратников против той части оппозиционеров, которая уже много лет находится в эмиграции и говорит от лица остальных. Оппоненты Пономарева обладают бо́льшим авторитетом среди российских эмигрантов и несравненно бо́льшим влиянием на международном уровне - хотя бы имеют свое лобби. Поэтому Илья Пономарев сделал ставку на другое, назвавшись „оппозицией действия“ в противовес „оппозиции слова“. И даже опубликовал „Ирпенскую декларацию“, объявив „вооруженное сопротивление путинскому фашизму“ и попутно обвинив своих оппонентов в том, что те лишь собираются, болтают и снова расходятся, ничего не добившись. Естественно, остальная часть оппозиции отмежевалась от Пономарева.