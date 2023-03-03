Надаль впервые с 2005 года покинет топ-10 рейтинга ATP

После выхода американца Тейлора Фритца в полуфинал турнира в Акапулько (Мексика) 36-летний испанец потерял даже математические шансы сохранить свое место в топ-10, пишет РБК. Надаль в прошлом году дошел в Индиан-Уэллсе по финала, где уступил Фритцу. В нынешнем сезоне он пропустит турнир из-за травмы и потеряет 600 рейтинговых очков. Испанец получил повреждение во время матча с американцем Маккензи Макдональдом во втором круге Australian Open. Ему диагностировали мышечную травму ноги, из-за которой приходится пропустить шесть—восемь недель.

Надаль находится в топ-10 с апреля 2005 года, его рекорд остановится на отметке 912 недель подряд. Это на 124 недели больше, чем у Джимми Коннорса, который занимает второе место по данному показателю.



„Лучше находиться в топ-10, чем нет. Но, честно говоря, это чудо, что я ни разу не покинул топ-10 за 18 лет со всеми травмами, какие у меня были“, — сказал Надаль, которого цитирует в своем Twitter журналист Record Жозе Моргадо.



Надаль 22 раза побеждал на турнирах „Большого шлема“, в том числе 14 раз на Roland Garros. В настоящее время он занимает восьмое место в мировом рейтинге.



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